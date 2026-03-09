Jannik Sinner spiazzante: "Cosa odio di più della vita da tennista"

Affrontare Shapovalov non è mai semplice, soprattutto per il tipo di tennis che propone il canadese, spesso capace di spezzare il ritmo degli scambi. Anche per questo l’avvio di partita non è stato immediato per Sinner, che si è trovato a inseguire nelle fasi iniziali concedendo subito un break poi recuperato nel secondo game. “La partenza è stata un po’ così così, perché essere sotto di un break è sempre diverso, però ho cercato di alzare il livello dal secondo set in poi e ci sono riuscito — ha spiegato il numero due del ranking , soddisfatto soprattutto per la crescita mostrata nel corso della gara — Tra caldo e freddo cambia tanto, soprattutto tra giorno e sera. Quando fa caldo la palla rimbalza di più ed è tutto diverso”.

Dal punto di vista tecnico, il tennista altoatesino ha ribadito il lavoro fatto per rendere il suo gioco sempre più incisivo, cercando di accorciare gli scambi e mantenere un livello di intensità elevato: “Sto cercando di essere un po’ più aggressivo e trovare il giusto bilanciamento: può esserci qualche errore in più, ma nei momenti chiave è importante restare solido”, ha detto ancora. In conferenza poi non è mancato anche un momento più leggero, rispondendo alla domanda su cosa gli piaccia meno della vita da tennista professionista: “Le conferenze stampa, rispondere sempre alle stesse domande”, ha detto sorridendo.

Subito dopo però ha chiarito meglio il suo rapporto con l’attenzione mediatica: “La nostra vita è molto bella, viaggiamo in posti stupendi e sono in una posizione molto fortunata — ha spiegato Sinner — Però tutta la parte intorno, come i media, non è qualcosa che mi piace particolarmente. Non sono il tipo di persona a cui piace mostrarsi. Non voglio e non ho bisogno di mostrarmi”. Una frase che racconta bene il carattere di Sinner, sempre molto concentrato sul campo e poco incline ai riflettori: “Io amo giocare a tennis e passare tempo con le persone che amo e con il mio team — ha concluso — Questo è come sono fatto”. Insomma, una filosofia semplice che continua ad accompagnarlo anche nei tornei più importanti del circuito.