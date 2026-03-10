Jannik Sinner ko a Indian Wells: allarme rosso nel doppio

Jannik Sinner torna a far parlare di sé. In campo per giocare, sì, ma con la testa sempre pronta a guardarsi attorno. Anche quando succede qualcosa di imprevisto sugli spalti. È quanto accaduto durante il torneo di Indian Wells, dove il numero uno italiano ha disputato il doppio insieme all’americano Reilly Opelka.

La partita contro gli specialisti Marcel Granollers e Horacio Zeballos è stata, infatti, interrotta per un momento che con il tennis non c’entrava nulla. Sugli spalti un tifoso ha accusato un malore improvviso. Attimi di preoccupazione tra pubblico e giocatori, con lo sguardo di molti rivolto verso la tribuna.

Ed è qui che si è visto ancora una volta il carattere del campione altoatesino. Sinner non è rimasto fermo a osservare la scena: si è subito accorto di ciò che stava succedendo e ha richiamato l’attenzione affinché arrivassero rapidamente i soccorsi. Un gesto semplice, quasi istintivo, ma che ha contribuito a gestire la situazione nel modo più rapido possibile. Il match poi è ripreso e si è concluso con la sconfitta della coppia formata dall’italiano e dallo statunitense, battuti in due set.

Granollers e Zeballos hanno infatti chiuso l’incontro con il punteggio di 6-4, 6-4, eliminando Jannik dal tabellone di doppio del torneo californiano. Per una volta però, al di là del risultato, il gesto del tennista azzurro non è passato inosservato. Un episodio che racconta bene il carattere di Sinner, sempre più protagonista del circuito non solo per il suo tennis ma anche per l’atteggiamento in campo. Per il campione italiano, comunque, il cammino a Indian Wells non si ferma certo qui.

L’attenzione resta tutta sul torneo di singolare, dove continua la corsa verso le fasi decisive. Agli ottavi di finale lo attende il brasiliano Joao Fonseca, numero 39 della classifica ATP. E se il campo resta il suo territorio naturale, episodi come questo mostrano che Sinner è capace di mantenere lucidità anche quando la partita, improvvisamente, passa in secondo piano. Un bravo ragazzo.