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Jannik Sinner vince all'esordio a Miami, Dzumhur demolito in due set

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sabato 21 marzo 2026
Jannik Sinner vince all'esordio a Miami, Dzumhur demolito in due set

1' di lettura

Debutto con vittoria per Jannik Sinner al Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul duro all'Hard Rock Stadium della città della Florida (montepremi 9.415.725 dollari). Il 24enne fuoriclasse di San Candido, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, bye al primo turno, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3, in un'ora e 12 minuti di gioco, sul bosniaco Damir Dzumhur, n.76 Atp. Sinner, unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida e reduce dal successo a Indian Wells, se la vedrà al prossimo round con il vincente del match tra il francese Corentin Moutet, 30esima forza del seeding e 33esimo del mondo, ed il ceco Tomas Machac, n.48 Atp.

"Partire con un break all'inizio ti aiuta ad essere aggressivo, ho anche fatto un paio di errori ma nel complesso sono contento di aver cominciato così". Lo ha detto Sinner nell'intervista in campo dopo il successo su Dzumhur. "Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells e le prime due gare di un torneo non sono mai semplici - ha aggiunto il numero 1 del tennis mondiale. Cerchiamo di fare meglio alla prossima ma domani mi farà bene avere un giorno libero". 

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