Jannik Sinner colpisce Michelsen, tensione a Miami: cos'è successo

Il fatto in questione è accaduto nell’ottavo game, durante uno scambio prolungato. Michelsen ha tentato una palla corta poco efficace, invitando Sinner a entrare in campo. L’azzurro ha risposto con un dritto diagonale molto rapido, ma la traiettoria ha finito per colpire il corpo dell’americano , che in quel momento si era già girato, convinto di aver perso il punto e senza aspettarsi un colpo diretto verso di lui.

Un momento inatteso ha segnato il match tra Jannik Sinner e Alex Michelsen negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, in una partita poi vinta dall’azzurro ma più complicata del previsto. Durante il primo set, infatti, Sinner ha colpito involontariamente l’avversario con una pallata ravvicinata, in un episodio che ha subito attirato l’attenzione del pubblico.

"Non gioco per i record, sono contento di averlo fatto ma io gioco per andare avanti nei tornei. È un giocat...

La reazione è stata immediata: Michelsen si è voltato sorpreso, mentre Sinner ha alzato subito le mani in segno di scuse, chiarendo immediatamente l’involontarietà del gesto. Nessuna tensione successiva: l’americano ha risposto con un cenno di assenso e un sorriso, tornando poi alla battuta senza proteste né discussioni. Un episodio chiuso con fair play da entrambe le parti, dentro una partita comunque intensa e combattuta.

Sinner ha poi conquistato l’accesso ai quarti di finale, pur riconoscendo di non aver espresso il suo miglior tennis rispetto ai turni precedenti: “Devo migliorare da fondo campo, fortunatamente ho ottenuto molto dal servizio. Ogni partita però è difficile e per questo sono contento di aver vinto”. Il numero due del mondo guarda già avanti, concentrato soprattutto sui propri meccanismi di gioco più che sul prossimo avversario: “Avversario a parte, devo concentrarmi sugli aspetti del mio gioco — ha concluso Sinner — Ora ci sarà un giorno libero importante, lo userò per trovare ritmo in allenamento”. Un passaggio utile per ritrovare brillantezza in vista del prossimo ostacolo, ai quarti di finale, di nome Frances Tiafoe.