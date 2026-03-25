Carlos Alcaraz, le ragioni del crollo emotivo: rumors inquietanti

Non è più lo stesso Carlos Alcaraz che a inizio anno sembrava invincibile. Soprattutto dopo l'Australian Open, dominato a differenza del rivale di sempre Jannik Sinner. Lo spagnolo è parso troppo nervoso in questi ultimi tornei. E più volte si è lamentato di avere un bersaglio enorme sulla schiena. In effetti, quando sei il numero uno della classifica Atp, per forza di cose diventi l'oggetto del desiderio di tutti i tuoi colleghi. Ma Alcaraz sembra non essersi ancora abituato a questa condizione privilegiata. "Non ce la faccio più, voglio andare a casa… Adesso!", ha urlato lo spagnolo nel match perso a Miami contro Sebastian Korda. "Contro di me tutti giocano come Roger Federer", aveva detto alla vigilia.

Ma potrebbe esserci dell'altro. Come ha spiegato a La Stampa il coach e videoanalyst Danilo Pizzorno "a inizio anno ha potuto contare ancora sul lavoro fatto con Ferrero. Mentre a Indian Wells ho visto un po’ di confusione nel suo angolo". Alcaraz ha divorziato dal suo storico coach lo scorso Natale. Lui era una sorta di sergente di ferro. Mentre Lopez - il suo erede - è più soft, ma le smanie per la villeggiatura di Carlitos forse irritano pure lui. E Sinner lo stakanovista può approfittarne.