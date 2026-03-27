Sorana Cirstea, clamoroso all'angolo di Jannik Sinner: chi è la rumena

La presenza di Sorana Cirstea nel box di Jannik Sinner durante il match contro Alex Michelsen al Miami Open non è passata inosservata e ha immediatamente attirato l’attenzione di pubblico e telecamere. La tennista rumena, eliminata negli ottavi del torneo femminile da Coco Gauff, è rimasta in Florida e poco prima dell’incontro è stata ripresa mentre conversava in modo disteso con Sinner e con Darren Cahill, storico allenatore dell’azzurro.

Successivamente Cirstea si è accomodata proprio nell’area riservata allo staff del numero due del mondo, seguendo con attenzione una partita rivelatasi più impegnativa del previsto, nella quale Sinner ha dovuto gestire un avversario aggressivo e molto brillante come Michelsen. La scena ha rapidamente acceso commenti e interpretazioni sui social, ma il motivo della sua presenza è legato esclusivamente a rapporti professionali consolidati. Cirstea infatti conosce bene Cahill: il tecnico australiano l’ha allenata nel 2013, in una delle stagioni migliori della sua carriera, e il rapporto tra i due è rimasto ottimo nel tempo.

La giocatrice rumena è inoltre molto vicina anche a Belinda Bencic, nel cui box era stata vista nei giorni precedenti, segno di una frequentazione abituale all’interno dell’ambiente dei top player. A rendere il quadro ancora più curioso è il legame indiretto con Sinner: Cirstea ha giocato spesso in doppio con Anna Kalinskaya, ex compagna del tennista italiano, dettaglio che ha alimentato ulteriormente qualche commento online, presto ridimensionato.

Per la 35enne rumena, Miami resta comunque un torneo positivo: secondo ottavo di finale in un Masters 1000 Wta nel 2026 dopo Dubai, a conferma di una stagione iniziata bene e già arricchita dal titolo conquistato a Cluj. Cirstea ha inoltre annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo anno nel seeding femminile, chiudendo così una lunga carriera internazionale.