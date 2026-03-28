Bosnia-Italia, biglietti venduti in una sola notte: l'inferno di Zenica è pronto

Dopo la vittoria della Bosnia contro il Galles, alcune pagine sportive bosniache hanno commentato ironicamente sui social “Lo terremo in conto a Zenica!”, riferendosi ai quattro giocatori italiani che avevano esultato per quel risultato. L’Italia, infatti, si giocherà l’accesso ai Mondiali proprio nell’ultima partita, in trasferta contro la Bosnia a Zenica. Lo stadio Bilino Polje non è un impianto qualunque: per la nazionale bosniaca rappresenta un vero e proprio fortino. I biglietti per la sfida contro gli azzurri sono andati esauriti in una sola notte.

A differenza di molti stadi dell’Est Europa che hanno la pista d’atletica, il Bilino Polje ha gli spalti molto vicini al campo, creando un’atmosfera estremamente calda, rumorosa e opprimente. La struttura può contenere circa 15.000 spettatori, ma la sua conformazione compatta amplifica notevolmente il rumore, dando l’impressione di una bolgia ben più grande.Anche il terreno di gioco è particolare: in passato è stato criticato da giocatori come Cristiano Ronaldo per essere pesante e difficile da gestire. La Bosnia preferisce giocare a Zenica piuttosto che allo stadio Kosevo di Sarajevo, considerato troppo “freddo” a causa della pista d’atletica, nonostante quest’ultimo sia stato ristrutturato.