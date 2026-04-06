Italia-Bosnia, il raccattapalle vuota il sacco: "Quando ho rubato il foglietto a Donnarumma..."

Si chiama Afan Cizmic, ha solo 14 anni ed è diventato in poche ore un eroe nazionale in Bosnia.Durante la partita Bosnia-Italia di playoff, persa dagli azzurri ai rigori a Zenica (con conseguente eliminazione dal Mondiale 2026), il giovanissimo raccattapalle – attaccante delle giovanili dell’NK Čelik con già 18 gol in 12 partite – ha sottratto con astuzia a Gianluigi Donnarumma il foglietto con gli appunti sui rigoristi.

Il portiere azzurro aveva nascosto il foglio vicino all’asciugamano.Il ragazzino, spinto dall’amore per la sua nazionale, ha preso il “maltolto” e, una volta a casa, lo ha mostrato al padre. I due hanno deciso di metterlo all’asta e devolvere il ricavato in beneficenza.Il foglietto è finito sui social, Afan è stato identificato e invitato in televisione da Face Tv, dove ha raccontato orgoglioso la sua impresa mostrando il foglio.