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Italia-Bosnia, il raccattapalle vuota il sacco: "Quando ho rubato il foglietto a Donnarumma..."

lunedì 6 aprile 2026
Italia-Bosnia, il raccattapalle vuota il sacco: "Quando ho rubato il foglietto a Donnarumma..."

1' di lettura

Si chiama Afan Cizmic, ha solo 14 anni ed è diventato in poche ore un eroe nazionale in Bosnia.Durante la partita Bosnia-Italia di playoff, persa dagli azzurri ai rigori a Zenica (con conseguente eliminazione dal Mondiale 2026), il giovanissimo raccattapalle – attaccante delle giovanili dell’NK Čelik con già 18 gol in 12 partite – ha sottratto con astuzia a Gianluigi Donnarumma il foglietto con gli appunti sui rigoristi.

 Il portiere azzurro aveva nascosto il foglio vicino all’asciugamano.Il ragazzino, spinto dall’amore per la sua nazionale, ha preso il “maltolto” e, una volta a casa, lo ha mostrato al padre. I due hanno deciso di metterlo all’asta e devolvere il ricavato in beneficenza.Il foglietto è finito sui social, Afan è stato identificato e invitato in televisione da Face Tv, dove ha raccontato orgoglioso la sua impresa mostrando il foglio.

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"Quando ho preso questo foglio, Donnarumma si è buttato a sinistra tutte e cinque le volte. Ha tentato la fortuna", ha spiegato il 14enne.Donnarumma non l’ha presa bene: "Era molto deluso e arrabbiato. Ha preso l’asciugamano e ha visto che non c’era più il foglio, lo ha cercato ma non l’ha trovato". Dopo l’episodio, in Bosnia è scattata la celebrazione del piccolo “eroe”. Molti stanno lanciando un appello: "Portiamolo ai Mondiali".

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