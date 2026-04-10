Luciano Spalletti, il discorso da brividi alla Juve fa il giro del mondo

Luciano Spalletti e la Juventus proseguiranno insieme fino al 2028. L'annuncio del rinnovo è arrivato dai canali social del club che ha pubblicato il comunicato e il video del tecnico bianconero, ripreso mentre comunicava alla squadra la notizia del prolungamento. "I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 - si inizia da qui", il titolo con cui la Juve accompagna il video.

"Io quando sono arrivato sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto, era un modo per conoscerci, io ho accettato senza nessuna esitazione perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro, avevo questa voglia qui, e cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva l'idea di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza e l'idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte e voglioso di restare insieme, come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo, io vedo la Juve, quindi ho ritenuto più importante dire per primi a voi che abbiamo deciso di rinnovare il contratto per altri due anni", le parole di Luciano Spalletti nell'annuncio al suo gruppo.