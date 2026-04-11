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Sinner non riesce a finire l'intervista: "Non riesco a parlare...". Cosa è successo

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sabato 11 aprile 2026
Sinner non riesce a finire l'intervista: "Non riesco a parlare...". Cosa è successo

2' di lettura

Come da pronostico sarà Carlos Alcaraz l'avversario di Jannik Sinner nella finale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista spagnolo, numero 1 del mondo e del tabellone nonché campione in carica, ha battuto in semifinale il monegasco Valentin Vacherot in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Nella prima finale del 2026 tra Alcaraz e Sinner in palio ci sarà non solo il trofeo del principato ma anche il primato in classifica: i caso di successo lo spagnolo si confermerà numero 1 del mondo, se vince Sinner sarà lui a balzare al comando del ranking Atp.

Il numero due al mondo, dopo la super vittoria contro Zverev, si è prestato alle interviste di routine. Ma qualcosa è andato storto. Proprio mentre stava rispondendo a una domanda, alcuni "fan" lo hanno interrotto. E non si tratta di supporter "comuni", bensì un quartetto di piloti ovvero Oscar Piastri, Alex Albon, Gabriel Bortoleto e Ollie Bearman (c'era anche il suo amico Antonio Giovinazzi). "Allora una grande partita di Jan, il livello sta migliorando durante il torneo. Nel frattempo Jan sta salutando i suoi amici di Formula 1 che lo prendono in giro, giustamente, tra cui Oscar Piastri e molti altri. E direi forse il primo set Jan uno dei migliori su terra in assoluto", gli ha riferito il giornalista.

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"Credo di aver giocato bene…Un ottimo inizio di partita, ho cercato di essere molto solido… non riesco a parlare, oddio, è difficile aspettate un attimo. Scusatemi", ha provato a rispondere Sinner non riuscendo però a terminare l'intervista.

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