Pep Guardiola, addio City: le voci sul suo futuro, ecco cosa farà

Dopo 10 stagioni e una bacheca riempita come mai era accaduto nella storia del club, l'avventura di Pep Guardiola al Manchester City è arrivata ai titoli di coda. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma in Inghilterra nessuno ha più dubbi: il ciclo del tecnico catalano è finito. Al suo posto dovrebbe arrivare Enzo Maresca, cresciuto proprio sotto la guida di Pep e considerato l'uomo ideale per garantire continuità a un progetto che ha cambiato il volto del City. Dal 2016 a oggi, Guardiola ha trasformato una squadra già importante in una macchina da trofei.
I numeri hanno parlato da soli: 20 titoli conquistati e un dominio che ha riscritto gli equilibri del calcio inglese. Un'eredità enorme che inevitabilmente alimenta interrogativi sul suo futuro. Le opzioni, però, non sembrano così numerose. I principali top club europei hanno già una guida tecnica definita. Il Real Madrid ha scelto José Mourinho per il nuovo corso, mentre un ritorno al Barcellona o al Bayern Monaco appare fuori discussione. Anche il Paris Saint-Germain, forte del lavoro di Luis Enrique, non sembra intenzionato a cambiare.
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C'è chi ha accostato Guardiola persino all'Italia, tra panchine di club e Nazionale. Un'ipotesi che però appare poco credibile. Il tecnico catalano ha sempre difeso un'idea di calcio offensiva e propositiva, un approccio che nel nostro Paese continua spesso a dividere più che convincere. Per questo motivo appare difficile immaginarlo in Serie A nel prossimo futuro. L'ipotesi più concreta resta quella di una pausa. Non sarebbe una novità per Guardiola, che già dopo la conclusione della sua esperienza al Barcellona si prese quasi un anno lontano dalle panchine prima di ripartire dal Bayern Monaco.
Successivamente, potrebbe aprirsi la strada di una nazionale. Molto dipenderà da ciò che accadrà ai Mondiali del 2026. L'Inghilterra rappresenterebbe una soluzione affascinante in caso di risultati deludenti per Thomas Tuchel. Più complicata la pista Spagna, mentre anche la Germania potrebbe diventare una possibilità da tenere in considerazione. Una cosa è certa: un allenatore come Guardiola libero sul mercato rappresenterebbe una tentazione irresistibile per le federazioni e i club più prestigiosi del mondo.