Pep Guardiola, addio City: le voci sul suo futuro, ecco cosa farà

Dopo 10 stagioni e una bacheca riempita come mai era accaduto nella storia del club, l'avventura di Pep Guardiola al Manchester City è arrivata ai titoli di coda. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma in Inghilterra nessuno ha più dubbi: il ciclo del tecnico catalano è finito. Al suo posto dovrebbe arrivare Enzo Maresca, cresciuto proprio sotto la guida di Pep e considerato l'uomo ideale per garantire continuità a un progetto che ha cambiato il volto del City. Dal 2016 a oggi, Guardiola ha trasformato una squadra già importante in una macchina da trofei.

I numeri hanno parlato da soli: 20 titoli conquistati e un dominio che ha riscritto gli equilibri del calcio inglese. Un'eredità enorme che inevitabilmente alimenta interrogativi sul suo futuro. Le opzioni, però, non sembrano così numerose. I principali top club europei hanno già una guida tecnica definita. Il Real Madrid ha scelto José Mourinho per il nuovo corso, mentre un ritorno al Barcellona o al Bayern Monaco appare fuori discussione. Anche il Paris Saint-Germain, forte del lavoro di Luis Enrique, non sembra intenzionato a cambiare.