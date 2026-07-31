Polemiche nazi e IA al festival wagneriano

Per il “wagneriano perfetto” non c’è luogo come il Festspielhaus di Bayreuth per ascoltare al meglio le musiche del Maestro di Lipsia. Quest’anno poi, il Festival di Bayreuth festeggia i 150 anni dalla sua fondazione nel 1876: il grande teatro, in cima alla verde collina (Grüner Hügel), della piccola città bavarese, è così diventato dal 25 luglio alla chiusura, il 26 agosto 2026, l’evento più ambito tra gli amateurs de musique. Chi scrive segue il festival dal 1995 e mai come quest’anno, in soli tre giorni, le polemiche attorno al passato “nazi” della rassegna musicale e le azzardate scelte artistiche (come quelle di affidare la regia delle opere a una dimensione visiva che tramite l’intelligenza artificiale rende ogni serata unica) hanno conquistato più spazio della musica. Nel recente passato di Bayreuth non ricordo dei boati e dei fischi così potenti contro una produzione del festival come quelli sentiti lunedì 27 luglio per L’oro del Reno, il primo dei quattro drammi musicali che costituiscono la tetralogia L’anello del Nibelungo. Le voci di Wotan, Fricka, Loge, Fafner, Alberich e Mime sono state impeccabili, come la direzione di Christian Thielemann. La regia, però, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, non ha convinto.

Domenica 26 luglio altra contestazione per la prima rappresentazione assoluta – al Festspielhaus – dell’opera Rienzi. Un evento storico: per la prima volta nella sua storia, la terza opera di Wagner, Rienzi, è stata rappresentata a Bayreuth. Musicalmente è stata un’esperienza magnifica, grazie alla direzione d’orchestra di Nathalie Stutzmann. Un vero disastro teatrale, invece, la regia (Alexandra Szemerédy e Magdolda Parditka), in un allestimento che mi è parso un incubo di stanze arredate in stile Ikea.