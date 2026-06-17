Francesco Camarda, gioco sporco del Lecce: Milan beffato ancora una volta?

Francesco Camarda è, almeno per il momento, un giocatore del Lecce a tutti gli effetti. Il club salentino ha infatti comunicato di aver esercitato il diritto di riscatto concordato con il Milan la scorsa estate, assicurandosi così il cartellino dell'attaccante 18enne. Una mossa che però non chiude definitivamente la vicenda, perché i rossoneri conservano ancora il diritto di contro-riscatto e potranno esercitarlo tra il 18 e il 20 giugno.

Sono insomma dei giorni decisivi per il futuro di uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Camarda, cresciuto nel vivaio del Milan e protagonista di numeri straordinari nelle giovanili, sembrava destinato a diventare uno dei volti del futuro rossonero. Oggi, però, il rischio che la sua avventura a Milano si interrompa è concreto. La situazione si intreccia con un momento particolarmente delicato per il club. Il Milan ha appena affidato la panchina a Ruben Amorim, ma la riorganizzazione societaria è ancora in corso. Con Zlatan Ibrahimovic impegnato negli Stati Uniti per i Mondiali per Club e il ruolo di direttore sportivo ancora vacante, il rischio è che manchi una figura incaricata di gestire un'operazione tanto importante in tempi così ristretti.