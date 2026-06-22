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Mondiali 2026, Ibrahimovic provoca la giornalista ma finisce male: deriso in diretta

lunedì 22 giugno 2026
Mondiali 2026, Ibrahimovic provoca la giornalista ma finisce male: deriso in diretta

2' di lettura

Non sono giorni facili per Zlatan Ibrahimovic. Oltre alle pesanti critiche che continua a ricevere da parte dei tifosi rossoneri, che lo accusano di pensare troppo poco al Milan e di essere interessato esclusivamente alle sua apparizioni sulla tv americana, lo svedese è stato attaccato anche da diversi personaggi di spicco del calcio italiano e non solo. 

Qualche giorno fa, Aldo Serena aveva parlato "dell'antitesi del dirigente capace", criticando Ibra per le sue manie di protagonismo e la sua incapacità di leggere il contesto. Erano poi arrivate le parole di Marco Materazzi, che, a sua volta, lo aveva punzecchiato sul suo ruolo in società: "Con quello che sta combinando, è il più grande interista della storia", aveva detto l'ex nerazzurro. 

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Critiche verso lo svedese sono piovute anche dall'estero. Il New York Times gli ha dedicato un'analisi piuttosto severa, mettendo in discussione il contributo offerto nello studio di Fox Sports. Secondo il quotidiano newyorchese, Ibrahimovic non sarebbe sufficientemente preparato per parlare dei Mondiali che commenta solo attraverso "battute e proclami". Infine, Charles Barkley, ex stella Nba, parlando di Zlatan aveva detto: "So chi è. Ma io nella mia carriera ho vinto, lui no". 

Ora, l'ultimo caso. Durante la diretta di Fox Sport dedicata ai Mondiali, Ibrahimovic, sempre con la sua stucchevole ironia, si è rivolto alla conduttrice in questo modo: "Rebecca, sembri vestita per un funerale. Alexi (Lalas) è vivo, non preoccuparti". Immediata la replica di Lalas: "Tu invece sembra che debba accogliere qualcuno a Fantasy Island". In studio tutti, compreso Tity Hnery, scoppiano a ridere. E Ibra, ancora una volta, anche se in un contesto del tutto ironico, viene rimesso al proprio posto.

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