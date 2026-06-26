Kimi Antonelli, gli "eccessi" del campione: "Il birichino lo ho fatto. A Capodanno..."

"So quello che si può raggiungere. Ma cerco solo di divertirmi e godermela, fare il Kimi andando il più forte possibile, senza pensare al risultato finale anche perché solo così, leggero di testa, riesco a performare al meglio". Parla così Kimi Antonelli, a pochi giorni dal Gran Premio d'Austria, in un'intervista rilasciata a Repubblica. "La stagione è ancora lunghissima, sono tanti i punti in palio, può succedere di tutto. I miei genitori mi hanno insegnato che finché non tagli il traguardo e raggiungi l’obiettivo che ti sei posto, non ti puoi mai rilassare". Insomma, il 19enne italiano pilota della Mercedes, e attualmente leader del mondiale con 41 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, non si sta in alcun modo montando la testa perché cosi gli ha insegnato la sua famiglia: "Il credito devo darlo alla mia famiglia, mi ha trasmesso che certi valori e standard vanno rispettati: essere educato, restare con i piedi per terra, umile, autentico".

Sul confronto con i ragazzi della sua età, Kimi sa che le differenze sono tante: "Ho una visione delle cose diversa. Per esempio non mi piace così tanto far festa. Lo sport agonistico ti fa maturare in fretta, a una velocità esponenziale, perché lavori con gente più grande, devi rispettare standard e regole, avere disciplina, imparare a stare al mondo in un ambiente così professionale. Impari a relazionarti, cambia come ti esprimi e ti esponi. Continuo a divertirmi con i miei amici però mi accorgo di essere diverso, di pensare in un’altra maniera, insomma sento la distanza. Per accorciarla, cerco di comportarmi come un ragazzino".