Berrettini magico a Wimbledon: Fils annichilito, il punto da "tutti in piedi"

Wimbledon celebra un Matteo Berrettini versione 2021: il tennista romano, finalista 5 anni fa sull'erba di Londra (a sconfiggerlo fu solo Sua Maestà Djokovic) approda al terzo turno dello Slam britannico, terza prova stagionale del Grande Slam, superando con grande autorevolezza il forte francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding.

Sul prestigioso Centrale dell'All England Tennis Club, il numero 51 del mondo la spunta in quattro set con il punteggio di 6-4 7-5 3-6 6-3, in due ore e 51 minuti di gioco. Unico momento di sofferenza il terzo set, con prontissima risposta nel quarto, decisivo parziale. Al terzo turno Berrettini, che a 30 anni sembra rinato dopo due anni e mezzo di infiniti guai fisici, incontrerà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il bulgaro Grigor Dimitrov.

The Hammer non arrivava così avanti nel tabellone a Wimbledon da 3 anni. La sfida contro Fils è stata intensa e di altissima qualità, giocata a ritmi elevati e con pochi passaggi a vuoto, facendo la differenza nei momenti decisivi grazie a un servizio dominante e alla capacità di alzare il livello nei momenti giusti. Decisivo il quarto game del quarto set, quando Berrettini ha strappato il servizio al francese che sperava nella rimonta. L'italiano ha quindi difeso il vantaggio con autorità fino all'ultimo punto, chiudendo l'incontro con sangue freddo dopo essere risalito da uno 0-30 nell'ultimo turno di battuta.

Per la quarta volta in carriera Berrettini approda al terzo turno dei Championships, un traguardo che conferma ancora una volta il suo speciale rapporto con l'erba londinese.