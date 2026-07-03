Elly Schlein, la mossa con cui sfida Conte: ecco chi incontra

Ha parlato di crescita, di costi dell’energia, di innovazione, di investimenti. E in un passaggio che, solo un anno fa, sarebbe suonato inedito - ma non ora - si è riferita al Pd, al partito che lei guida, definendolo «forza con cultura di governo». È Elly Schlein in versione sono-pronta-per-Palazzo-Chigi, a dispetto dei tanti che non ci credono. In questo percorso, iniziato da un po’, di costruzione di un’immagine più istituzionale, più affidabile, più rassicurante anche per ambienti fin qui più lontani o scettici, come appunto quello delle imprese, ieri la segretaria ha tagliato un altro traguardo, parlando all’assemblea nazionale di Federmanager in corso a Roma.

In platea i super dirigenti delle principali realtà imprenditoriali italiane. «La stabilità dei conti non basta: senza crescita non è una strategia sostenibile in questi termini», ha cominciato Schlein. «La situazione non è delle migliori. Come forza con cultura di governo dobbiamo guardare la realtà. Nonostante il Pnrr siamo fanalino di coda in Europa per la crescita. Dobbiamo interrogarci. Senza quegli investimenti probabilmente saremmo in recessione, ma anche con quelli non sono stati affrontati i nodi strutturali».