Paolo Zampolli contro Conte: "Se ti invitano alla Casa Bianca, ci vai"

"È un ex primo ministro, lo ritengo un amico, mi è molto simpatico, ma credo che abbia sbagliato a non essere presente. Quando mi invitano alla Casa Bianca, io ci vado": Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump, lo ha detto al Corriere della Sera a proposito di Giuseppe Conte, ribattezzato "Giuseppi" proprio dal tycoon nel 2019, e della sua assenza alla festa per l'indipendenza americana che si è tenuta ieri, giovedì 2 luglio, a Villa Taverna a Roma.

Libero aveva parlato di Zampolli e Conte qualche tempo fa, dopo averli sorpresi insieme in un ristorante di Roma. Un incontro che aveva inevitabilmente scatenato la polemica politica, con il leader pentastellato che aveva cercato di ridimensionare la portata dell’episodio, spiegando sui social che “la linea del M5s non cambia”.