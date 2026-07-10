Gift Orban, clamoroso: un anno di Daspo dopo la rissa

La prima conseguenza, immediata, è arrivata dal Verona stesso, che ha messo il giocatore fuori rosa (quella contro il Milan, infatti, resta l’ultima presenza di Orban con la maglia gialloblù). Poi il patteggiamento con la Figc e la multa al giocatore di 4.500 euro, dietro accordo e parere favorevole della Procura Federale. Ora, a distanza di quasi quattro mesi dal fattaccio, la Polizia di Stato ha notificato a Orban un provvedimento, adottato dal Questore di Verona, di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (il noto Daspo) della durata di un anno. Un fatto teoricamente ordinario, considerando i tanti provvedimenti di questo tipo adottati abitualmente, ma che diventa assurdo (seppure affatto sbagliato, vista la gravità della vicenda) pensando che a riceverlo, in questo caso, è un calciatore.

Stadio Bentegodi di Verona, 19 aprile. All’uscita dall’impianto, dopo la sconfitta del suo Hellas contro il Milan - l’ennesima di una stagione sciagurata per gli scaligeri (terminata con il penultimo posto in classifica e la retrocessione in Serie B) - il calciatore Gift Orban viene avvicinato da alcuni tifosi che gli chiedono un selfie. L’attaccante nigeriano rifiuta stizzito, la situazione degenera rapidamente - probabilmente a causa di una manata all’auto da parte di un tifoso - Orban scende dalla propria vettura e aggredisce fisicamente un sostenitore del Verona (il nigeriano, tra l’altro, non è esattamente gracilino...). Un fatto gravissimo, che diventa ancora più serio considerando che nella vicenda sarebbe rimasto coinvolto anche un adolescente, oltre a tante altre persone presenti sul luogo (tra chi ha diviso le parti anche un collaboratore tecnico del Verona).

Ma quindi Orban dovrà attendere dodici mesi per tornare a giocare una partita? La risposta è no. Perché sì, il provvedimento impedisce al centravanti nigeriano di accedere a qualsiasi manifestazione sportiva, ma solamente come spettatore e non come protagonista in campo: il Daspo non riguarda l’attività professionale. La sua carriera, quindi, non avrà ripercussioni, al di là dell’evidente danno di immagine che ne scaturisce (ovviamente, al tempo, erano arrivate le scuse del caso: «Desidero scusarmi con tutti i tifosi. Capisco quanto sia importante il vostro supporto e mi dispiace aver ignorato coloro che mi si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto, non ci sono scuse», le parole del calciatore).

Orban, tra l’altro, potrebbe essere un protagonista del calciomercato, anche in ottica Serie A. Il nigeriano è rientrato all’Hoffenheim, in Germania, dopo il prestito dell’ultima stagione al Verona (che, per ovvie ragioni, ha deciso di non acquistarlo, nonostante nell’accordo ci fosse un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro). E se la stagione è stata fallimentare sul piano di squadra, non è stata totalmente negativa a livello personale, almeno limitandosi al rettangolo verde, dove Orban ha segnato 7 gol in 28 presenze. Qualche squadra italiana ci pensa, con la speranza che, imparata la lezione, il nigeriano possa colpire duro solamente in campo.