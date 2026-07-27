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Vannacci pubblica il video choc: "Meglio un imam", il suicidio della sinistra

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lunedì 27 luglio 2026
Vannacci pubblica il video choc: "Meglio un imam", il suicidio della sinistra

1' di lettura

"Preferiresti essere governato da un imam o da Vannacci?". Una semplice domanda posta a un ragazzo presente a un Gay Pride. La risposta dovrebbe essere pi che scontata, soprattutto dopo i recenti casi di cronaca che arrivano da Berlino e Parigi. Ma la replica ha spiazzato anche il contet creator. "Imam. Sicuramente da un imam. Perché almeno si è più liberi di essere quello che si vuole - ha spiegato il ragazzo -. E magari c'è un margine di poterci ragionare, insomma. Con Vannacci proprio no"

Il video, diventato subito virale sui social, è stato ricondiviso anche da Roberto Vannacci. E in tanti hanno ironizzato nei commenti: "Hanno fatto il lavaggio del cervello altrimenti non si spiega", "Ma sta gente può votare?", "Ecco cosa fa la propaganda di sinistra.... come si fa a pensare una cosa del genere", "A un certo punto, andrebbero semplicemente accontentati e lasciati a loro stessi...", "Ragionare con un Imam? Ma tu hai studiato a topolinia? Ragionare con un Imam? Ma tu hai studiato a topolinia?", "Si infatti, la libertà sessuale e di espressione è nota nei paesi arabi..", "Peccato che con l’Imam non ci puoi ragionate lui ti incendia direttamente", "Ottima scelta...anzi meglio trasferirsi in paesi islamici!!!!", "Perché non invitano un immam al pride????".

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generale vannacci

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