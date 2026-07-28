Nazionale, Roy Keane asfalta Maldini e Leonardo: "Infantili, il calcio non funziona così"

Le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo continuano a dividere il mondo del calcio. C'è chi le considera una scelta coerente, dettata dalla volontà di non portare avanti un progetto nel quale non si riconoscevano più dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo. Ma, al contrario, c'è anche chi le giudica un grave errore. Tra questi c'è Roy Keane, che ha commentato la vicenda con parole durissime. L'ex capitano del Manchester United non ha condiviso la decisione dei due ex dirigenti azzurri di lasciare l'incarico a poche settimane dalla nomina: "Non mi è piaciuto per niente — ha tuonato a parole — Per me, è stato un comportamento infantile, non lasci un progetto solo perché non hai ottenuto il tuo allenatore preferito. Il calcio non funziona così”.

Keane ha poi respinto anche la lettura di chi ha interpretato l'addio come un gesto di coerenza: "La gente continua a parlare di lealtà e principi, e va bene — ha aggiunto l’ex Red Devil — Mantieni la tua opinione, difendi la tua posizione. Ma una volta presa la decisione, il tuo lavoro è andare avanti. Questo è quello che fanno i leader. Non buttano via i loro giocattoli dal passeggino solo perché le cose non sono andate come volevano”.

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Il passato centrocampista irlandese ha riconosciuto il valore della carriera di Maldini e Leonardo, ma ricordato come il prestigio costruito in campo non possa bastare quando si ricoprono ruoli istituzionali: ”Maldini e Leonardo sono leggende del calcio. Nessuno mette in dubbio ciò che hanno raggiunto come giocatori, ma non si tratta di reputazioni. Si tratta di responsabilità”. Infine, un commento sulla situazione del calcio italiano, reduce da anni difficili: "L'Italia sta cercando di ricostruirsi dopo anni di delusioni e aveva bisogno di persone esperte di calcio per aiutare a stabilizzare la nave — ha concluso Keane — Andarsene dopo solo un paio di settimane manda il messaggio sbagliato a tutte le persone coinvolte”.

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