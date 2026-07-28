Striscia la Notizia, stop agli account social: mossa-Mediaset, è davvero finita?

È davvero finita per Striscia la Notizia? Secondo un'indiscrezione riportata su X dal giornalista Claudio Plazzotta, la squadra di Antonio Ricci non sarebbe più operativa sui social: “Potrebbe essere iniziato il redde rationem tra Mediaset e Antonio Ricci. Indiscrezioni ci raccontano che dal 25 luglio tutti i social di Striscia la notizia sono stati tolti alla squadra di Ricci e presi in gestione direttamente da Mediaset. Ahi ahi ahi!!!". Poi, in un altro tweet: "Stoppati account di Striscia e la struttura di Ricci costretta ad andare in ferie. Le risorse social di Mediaset in agosto non possono sprecare tempo a seguire account di un programma che non c’è più e coi quali Publitalia non può monetizzare per accordi con Ricci".

Dopo il ritorno in prima serata su Canale 5 a inizio anno, il tg satirico di Antonio Ricci è rimasto attivo via social e tramite il sito ufficiale, pubblicando quotidianamente, tutti i giorni fino al 24 luglio. Da lì in poi il silenzio. Che Striscia non avesse più futuro, d'altronde, si era capito anche dalle parole dell'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante la serata con la stampa per la presentazione dell’offerta TV 2026/2027. "Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi", aveva detto.

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