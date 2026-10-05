Daniil Medvedev perde la testa contro Djokovic: pallinata-choc a uno spettatore

Novak Djokovic continua a stupire e ad aggiornare i suoi record. Il 39enne serbo, dopo aver battuto ieri Alexander Zverev, ha superato Daniil Medvedev ed è approdato alla finale del "China Open", Atp 500 con montepremi totale pari a 4.089.385 dollari in corso sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino. Djokovic, numero 11 del mondo (in piena corsa per un posto alle Atp Finals di Torino) e sesta forza del tabellone, ha sconfitto in semifinale Medvedev, numero 5 del ranking Atp e terzo favorito del seeding.

Il russo è stato allontanato dal campo, e riceverà una pesante multa, per aver colpito con una pallinata all'occhio uno spettatore. Il gesto di stizza di Medvedev è avvenuto sul punteggio di 7-5 5-3 15-15 in favore del serbo. Un gesto di intemperanza, anche sfortunato, quello del russo, che di certo voleva "tirare via" la pallina dopo un mancato recupero e colpire il backdrop del campo. La pallina invece è andata poco sopra e ha colpito in un occhio uno spettatore posizionato in prima fila: da qui la squalifica di Medvedev e il successo "a tavolino" per Djokovic, che comunque era al servizio, a un passo dalla vittoria.