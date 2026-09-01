Pep Guardiola umilia Reijnders: "Vuoi fare come al Milan?"

La frase che fa più male per i tifosi rossoneri arriva da Pep Guardiola, e ha un destinatario preciso: Tijjani Reijnders. Nel video della docuserie ‘A Beautiful Obsession’, dedicata all’ultima stagione del Manchester City, l’allenatore spagnolo viene ripreso durante un discorso alla squadra e sceglie un bersaglio particolare per scuotere il gruppo: l’ex centrocampista del Milan. "Vuoi rivivere un’altra volta l’ultima stagione che hai avuto al Milan, quella in cui non ti sei qualificato per l’Europa? La vuoi? Vuoi fare quello?". Parole pesantissime, pronunciate davanti ai compagni e diventate virali dopo la pubblicazione della serie. Dove il catalano non usa mezze misure: prende la stagione negativa vissuta da Reijnders in rossonero e la trasforma in un monito per il presente.

Il riferimento è alla stagione 2024-25, chiusa dal Milan con l’ottavo posto in campionato e senza qualificazione alle competizioni europee. Un'annata difficile, dalla quale Reijnders era però uscito con una valutazione personale molto positiva, tanto da attirare l'interesse del City. Il trasferimento in Inghilterra, costato circa 70 milioni di euro, sembrava l'occasione perfetta per il salto definitivo. Invece il rapporto con Guardiola non è mai decollato davvero. Reijnders ha trovato spazio, ma senza diventare un punto fermo del progetto, fino alla separazione e al successivo trasferimento all'Al Qadsiah in Arabia Saudita.