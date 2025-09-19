Otto e mezzo, "Italia razzista?": la risposta (chiara) della Egonu alla Gruber

"Credo che l'Italia stia facendo passi in avanti per quanto riguarda l'odio nello sport perché se ne parla con coraggio. Anche grazie ai recenti risultati al mondiale di atletica, all'europeo di basket maschile e al nostro, diventa un successo vedere che la diversità non è un limite ma un valore aggiunto che può portare a un mondo migliore".
Queste parole, pronunciate dalla stella della pallavolo italiana Paola Egonu durante l'intervista a "Otto e mezzo" su La7 riflettono un ottimismo radicato nella sua esperienza personale e nei trionfi collettivi dello sport azzurro.
Volley, azzurre padrone del mondo. Meloni: "Scrivono la storia"Le Azzurre della pallavolo hanno conquistato l'oro mondiale battendo in finale la Turchia 3-2 (25-23, 13-25, 26...
La schiacciatrice di 26 anni, nata in Italia da genitori nigeriani e naturalizzata nel 2018, ha sempre incarnato la multiculturalità. Egonu, oro olimpico a Tokyo 2020 e MVP al Mondiale femminile con l'Italia, risponde poi a una domanda precisa della Gruber: "L'Italia è un paese razzista?". "Affrontare questi temi con dialogo - continua la Egonu - sta portando ad un miglioramento. Ho molta fiducia nel mio Paese e sono sicura che questo andrà avanti". Parole molto chiare che sono state apprezzate anche da Italo Bocchino che ha voluto sottolineare un aspetto: "Per me Paola Egonu è tre volte italiana, uno perché è nata qui, due perché è figlia di genitori naturalizzati e tre perché ci fa impazzire e gioire quando gioca".