Otto e mezzo, "Italia razzista?": la risposta (chiara) della Egonu alla Gruber

La schiacciatrice di 26 anni, nata in Italia da genitori nigeriani e naturalizzata nel 2018, ha sempre incarnato la multiculturalità. Egonu, oro olimpico a Tokyo 2020 e MVP al Mondiale femminile con l'Italia, risponde poi a una domanda precisa della Gruber: "L'Italia è un paese razzista?". "Affrontare questi temi con dialogo - continua la Egonu - sta portando ad un miglioramento. Ho molta fiducia nel mio Paese e sono sicura che questo andrà avanti". Parole molto chiare che sono state apprezzate anche da Italo Bocchino che ha voluto sottolineare un aspetto: "Per me Paola Egonu è tre volte italiana, uno perché è nata qui, due perché è figlia di genitori naturalizzati e tre perché ci fa impazzire e gioire quando gioca".