Otto e Mezzo, Bocchino sfrutta l'assist della Egonu: la stizza della Gruber

Siamo nel salottino di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo, la trasmissione in onda su La7. E la puntata in questione è quella di venerdì 19 settembre. Tra gli ospiti, in collegamento, anche Paola Egonu, la pallavolista che, come spieghiamo sul nostro quotidiano, deve aver deluso la padrona di casa. Gruber, infatti, sembrava quasi volersi sentir dire che l'Italia è un Paese razzista, ma Egonu ha detto tutto il contrario, ha detto chiaro e tondo che "l'Italia non è razzista".
Il focus della puntata era il "clima d'odio", furiosamente al centro del dibattito politico e mediatico negli ultimi giorni. Tra gli altri ospiti ecco Italo Bocchino, il direttore editoriale del Secolo d'Italia. E Lilli si rivolge proprio a lui chiedendo quanto segue: "Chi alimenta il clima d'odio di cui tanto si parla da che è stato assassinato Charlie Kirk?".
Bocchino risponde: "La politica si è polarizzata, in Italia, in Europa e anche nel mondo occidentale. Una polarizzazione che ha portato a toni più forti da una parte e dall'altra. In più la disintermediazione dovuta un po' al fallimento dei corpi intermedi, un po' ai nuovi sociale che permettono incontro e scontro diretto tra leader e popolo, hanno portato a questo".
Dunque, ecco che il direttore piazza la sua personalissima 'zampata', aggiungendo: "Bisogna evitare questi toni d'odio. Paola Egonu ne è il classico esempio. Per me Egonu è tre volte italiana: perché è nata in Italia ed è cittadina italiana; è italiana perché è nata dalla naturalizzazione dei genitori, cioè da chi ha scelto l'italia e il modello italiano. Ed è per la terza volta italiana che ci rende il grande onore di veder vincere la nazionale grazie a lei". Una digressione, quella sulla Egonu che non ha parlato di Italia razzista, che in una certa misura indispettisce la Gruber, la quale interrompe Bocchino in modo un poco brusco, chiedendogli chi alimenta di più il cosiddetto clima d'odio. "Il clima d'odio viene alimentato soprattutto dalle opposizioni, poiché hanno interesse a generare più contrasto", riprende Bocchino, prima che il dibattito torni subito ad infiammarsi.