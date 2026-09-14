Como, moglie e marito a funghi: lei sparisce, mistero e paura

Giallo durante un'escursione sul monte Sighignola, nel territorio di Alta Valle Intelvi in provincia di Como. Una donna di 62 anni, Maria Amparo Zanon Gonzalez, è scomparsa dopo essersi allontanata dal marito. Secondo quanto ricostruito da La Provincia di Como, le ricerche stanno coinvolgendo circa 15 tecnici della Stazione Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco con l’unità Saf e l’elicottero "Drago", oltre ai volontari della Protezione civile della comunità montana. A coordinare ci sono i carabinieri.

Resta da chiarire il motivo per cui la donna si sarebbe allontanata dal marito durante la gita. La 62enne, originaria della Spagna ma residente a Solbiate con Cagno, si trovava in quota assieme al marito, 65 anni, per un’escursione alla ricerca di funghi. La coppia, però, come raccontato dal quotidiano locale, non sarebbe esperta. A un certo punto, mentre camminavano, i due si sarebbero ritrovati a una distanza di circa un centinaio di metri l’uno dall’altra. È stato allora che l’uomo, perdendo il contatto visivo con la moglie, non sarebbe più riuscito a rintracciarla. Non è ancora chiaro, inoltre, se la donna si sia allontanata di sua volontà o se si sia persa.