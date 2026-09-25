Liegi, "fascista e collaborazionista": prof preso a torte in faccia, estrema sinistra alla frutta

"Fascista e collaborazionista": il professore di elettromeccanica Damien Ernst è stato preso a torte in faccia all'università di Liegi, in Belgio. Lo stimato docente è una figura di riferimento per i media sulle questioni energetiche ma è anche noto per le sue posizioni vicine al Mr (Mouvement Réformateur), la principale forza del centrodestra belga. Da tempo è finito nel mirino dell'estrema sinistra per aver difeso il nucleare, per i suoi studi sull’intelligenza artificiale e per aver collaborato con un'azienda del settore bellico.

E così, durante una lezione tenuta all’università, è stato improvvisamente accerchiato e colpito da torte alla panna davanti ai propri studenti. Dei ragazzi con il volto parzialmente coperto da cappelli e barbe da Babbo Natale sono entrati in aula e subito lo hanno attaccato urlandogli contro parole come “fascista” e “collaborazionista”, poi sono scappati. Il blitz, infine, è stato rivendicato da un collettivo ideologizzato che si autoattribuisce il nome di “vero comitato (popolare) di etica dell’ULiège”, in collaborazione con la Flam (Fronde Liégeoise Anti-Militariste), che ha poi pubblicato il filmato online. Il gruppo ha diffuso un comunicato vantandosi del gesto, sostenendo di aver “disturbato in modo pasticciero” il corso e ammettendo che “ci abbiamo preso molto gusto”.