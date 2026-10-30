Fdi vola, un crollo drammatico a sinistra: l'ultimo sondaggio, chi c'è nel baratro

Secondo il sondaggio odierno di Youtrend per Sky TG24, Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 28,1% (+1,1 rispetto alla rilevazione dell'8 ottobre) e porta a 8,2 punti il vantaggio sul Partito Democratico, che cala al 19,9% (-0,5). Stabile il Movimento 5 Stelle al 13,5%. Forza Italia e Futuro Nazionale sono appaiati al 7,0%, entrambi in calo (rispettivamente -0,4 e -0,8). Alleanza Verdi Sinistra registra la crescita più marcata dopo FdI e sale al 6,4% (+0,6), mentre la Lega si attesta al 5,0% (+0,2).

Tra le forze minori, Azione è al 3,4% (+0,1), Italia Viva al 2,7% (+0,2), Ora! all'1,2% e Noi Moderati all'1,0%, entrambe stabili. Sud Chiama Nord è allo 0,8%, le altre liste di centrosinistra all'1,5% e gli altri partiti complessivamente al 2,5% (-0,2). Indecisi e astenuti si attestano al 33,9%.

Sempre secondo il sondaggio di Youtrend per Sky TG24, il campo largo (PD, M5S, AVS, IV e altre liste) raccoglie complessivamente il 44,0%, mentre il centrodestra (FdI, FI, Lega, NM e SCN) si ferma al 41,9%. Il restante 14,1% si distribuisce tra forze esterne ai due poli: Futuro Nazionale, Azione, Ora! e altre liste. Va sottolineato che altre rilevazioni, ad esempio la media di Bidimedia dà il centrodestra davanti al centrosinistra senza Vannacci. La partita è apertissima. E lo sarà fino al voto.