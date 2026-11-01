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Napoli, i manifestanti consegnano sfogliatelle e cornetti alla Polizia

domenica 1 novembre 2026
Napoli, i manifestanti consegnano sfogliatelle e cornetti alla Polizia

1' di lettura

A Napoli due giovani che hanno partecipato al corteo contro il carovita e la politica del riarmo hanno distribuito dolci alla Polizia. I due, un ragazzo e una ragazza, hanno avvicinato alcuni agenti schierati in assetto antisommossa davanti all'ingresso dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) in via Reggia di Portici, offrendo simbolicamente due vassoi con dentro sfogliatelle, graffe e cornetti. "Non sono loro il problema, non dobbiamo prendercela con le forze dell'ordine: anche loro devono mettere la benzina e fare la spesa", spiegano i due giovani ai cronisti. 

I ragazzi, però, dovrebbero spiegare ai loro "colleghi" che il problema non è la Polizia. Basta pensare che solo pochi giorni fa a Torino il corteo è degenerato in scontri con lanci di bottiglie e petardi. E ancora, a Bologna, dopo lanci di sassi, le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti.

Anche a Milano la situazione non è stata da meno: oltre 10.000 manifestanti hanno sfilato e alcuni di questi hanno approfittato della situazione per sfondare le vetrine dei negozi e saccheggiare la merce. Insomma, più che spiegare agli agenti che i manifestanti non ce l'hanno con loro, i ragazzi dovrebbero far cambiare idea a quei violenti...

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