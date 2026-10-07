Djokovic interrompe il discorso dopo aver vinto Pechino: cosa è successo

Novak Djokovic si ferma a metà frase, cambia espressione e torna indietro. Ha appena vinto il 102° titolo della sua carriera, il settimo a Pechino, ma durante la premiazione si accorge di aver commesso una dimenticanza. Alex de Minaur, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra dopo aver perso il primo set al tie-break, non era ancora stato nominato. E Djokovic interrompe il proprio discorso per rimediare. "Mi sono appena reso conto che è stato maleducato da parte mia non iniziare con Alex e la sua squadra. Complimenti per la fantastica settimana, e mi dispiace davvero per il modo in cui hai dovuto finire oggi. Spero davvero che tu possa riprenderti rapidamente. Sei sicuramente uno dei giocatori più entusiasmanti da vedere sul circuito e ti auguro di cuore tutto il meglio per quest'anno e per gli anni a venire".

Un momento spontaneo che ha cambiato il tono della cerimonia, dopo una prima parte dedicata soprattutto alla soddisfazione del serbo. La finale era infatti finita in modo improvviso. Djokovic aveva conquistato il primo set 7-6, poi de Minaur ha provato a proseguire, ma dopo aver tenuto il servizio sullo 0-1 ha dovuto arrendersi all'infortunio. Per il serbo è arrivato così il primo trofeo del 2026 e la conferma di un dominio assoluto a Pechino: 34 vittorie in altrettante partite disputate nel torneo.