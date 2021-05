Immigrazione, il commissario europeo Johansson ammette: "La solidarietà è carente"

26 maggio 2021 a

Mario Draghi ha riportato il tema dell’immigrazione al centro del dibattito europeo. Non sono più ammissibili le solite chiacchiere e promesse, è il tempo di passare all’azione. Anche se le ultime dichiarazioni rilasciate da Ylva Johansson, commissario europeo per gli Affari interni, dimostrano che è ancora lunghissima la strada da percorrere verso un progetto reale che possa aiutare l’Italia a gestire i flussi migratori. “Le migrazioni sono un fenomeno naturale, esistono da sempre”, ha evidenziato Johansson.

La quale ha poi snocciolato un po’ di dati: “Nell’Ue sono molti i migranti che vengono per studiare, per la protezione internazionale, per sposarsi. Ogni anno abbiamo 1,5 milioni di presenze legali e ne abbiamo bisogno perché la nostra è una società che invecchia. Poi abbiamo gli arrivi irregolari. L’anno scorso erano 124mila gli irregolari, l’anno prima 140mila. Ed è questo fenomeno che dobbiamo gestire, per evitare l’illegalità”. Fino a qui tutto giusto, è la classica scoperta dell’acqua calda.

Poi però è arrivato il momento dell’ammissione che più interessa al nostro Paese: “Per quanto riguarda la solidarietà tra gli Stati membri, oggi è carente”. Secondo Johansson qualcosa andrebbe fatto: “Abbiamo messo a punto un meccanismo di solidarietà apposito per l’Italia che si basa su casi di ricerca e soccorso. Ogni anno dovremo stabilire quali saranno numeri da gestire dal punto della distribuzione nel corso dell’anno successivo. Così dopo un’operazione di ricerca e soccorso dovrebbe esserci una disponibilità a distribuire queste presenze in altri Stati membri”.

Per ora, però, sono solo parole. Anche se l’azzurro Alessandro Bellocchio a Il Giornale è parso soddisfatto dalla presa di coscienza di Johansson: “Ha preso atto della necessità di un salto di qualità di solidarietà obbligatoria da richiedere agli Stati membri in base a dimensione e condizioni economiche, di nuove cogenti regole sul rimpatrio e del contrasto agli arrivi irregolari”.

