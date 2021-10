Luciana Lamorgese, altra grana: "Nubifragio in mare", 367 migranti chiedono il porto sicuro

26 ottobre 2021 a

a

a

Non si arrestano gli sbarchi. Negli ultimi giorni tra le coste calabresi e quelle siciliane sono sbarcate oltre 1.097 persone ed altre 367 sono pronte a farlo. Sono i migranti a bordo della nave della ong di Medici senza frontiere che aspettano solo il via libera di Luciana Lamorgese. E proprio in queste ore la ong ha lanciato un allarme affinché l'imbarcazione ottenga un porto sicuro. Quelle persone - si legge sulla pagina Twitter di Msf -, "hanno già vissuto esperienze terribili" e ora devono affrontare anche un nubifragio in mare. "Quanti ostacoli devono supportare prima di essere portati in salvo?", si chiedono.

Open Arms, via al processo a Salvini. E intanto Sea Watch... Migranti, la strana "coincidenza"

Per il ministro dell'Interno si tratta dell'ennesima grana. Oltre all'immigrazione fuori controllo, la Lamorgese deve fare i conti con l'imminente G20. Il timore sono i nuovi scontri No vax e No Green pass. Una storia che si ripeterebbe rispetto a quanto accaduto a inizio mese a Roma. Ora però il ministro non si può più permettere un altro sbaglio, soprattutto perché l'Italia ospiterà il 30 e il 31 ottobre i 20 leader dei paesi più industrializzati.

"Fesserie integrazioniste": perché i proclami della sinistra non aiutano i profughi

Ma riuscirà la ministra a gestire questa doppia emergenza? Se l'è chiesto anche Fiorenza Sarzanini che sul Corriere della Sera si lascia andare a una previsione inaspettata: "Si guarda con apprensione a quello che accadrà in piazza nel prossimo fine settimana, con la consapevolezza che di fronte a nuovi scontri e incidenti con i manifestanti la titolare del Viminale potrebbe anche essere costretta al passo indietro".

"Che facciamo, chiamiamo Richard Gere?". Italia invasa, Maglie asfalta Lamorgese: il fallimento del ministro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.