Cannes, Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese: "L'assalitore con permesso di soggiorno italiano"

Ancora paura in Francia. A Cannes, davanti a una stazione di polizia, alcuni poliziotti sono stati aggrediti da un uomo con un coltello. Sono in corso le ricerche per comprendere il motivo dietro alla violenza dell'individuo che ha detto di agire "in nome del profeta". Al momento è Matteo Salvini a lanciare un'indiscrezione: "Secondo i media francesi, l’algerino che questa mattina a Cannes ha aggredito un poliziotto con un coltello avrebbe un permesso di soggiorno italiano. Chiediamo chiarezza immediata da parte del Viminale, soprattutto perché è ancora vivo il ricordo dell’attentatore di Nizza di un anno fa e che era sbarcato poche settimane prima a Lampedusa".

Una pista, quella italiana, che mette nuovamente a rischio la poltrona di Luciana Lamorgese. Il ministro dell'Interno da tempo deve difendersi dalle accuse del centrodestra contro i continui e incontrollati sbarchi che avvengono sulle nostre coste. E questa notizia che arriva d'Oltralpe non la aiuta di certo. Il poliziotto aggredito si è riuscito a salvare solo "grazie al suo giubbotto antiproiettili" e sarebbe illeso. L'aggressore, invece, è stato "gravemente" ferito da un secondo poliziotto. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, non esclude "la pista del terrorismo".

Adesso l’uomo è in pericolo di vita ricoverato in ospedale. Si tratterebbe, come riporta il quotidiano Le Figaro, di un algerino si 37 anni, identificato come Lakhdar B. L'assalitore, che sarebbe entrato legalmente in Francia nel 2020 attraverso l'aeroporto di Nizza, era già sconosciuto alle forze dell'ordine, ma non era seguito perché non considerato a rischio per la sicurezza dello Stato.

