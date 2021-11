Ostia, entra in un ristorante per rubare? Si ubriaca e... la tragica fine di un tunisino

24 novembre 2021 a

Una scena da film comico, ma è successa realmente. Un ladro si è introdotto in un ristorante nella notte, ma non ha resistito alla tentazione di approfittare delle bottiglie di vino e liquori gratis e cosi ha iniziato a bere fino ad ubriacarsi e poi ad addormentarsi. Ed è così che si è fatto trovare ed arrestare dai carabinieri. E' successo ad Ostia e l'uomo finito in manette è un 38enne tunisino, con precedenti, accusato di furto aggravato in concorso: l'uomo è stato fermato dai carabinieri all'interno di un ristorante del Lido di Ostia in evidente stato di ebbrezza.

In quel ristorante il 38enne si era introdotto nel corso della notte assieme ad un complice, che, più furbo di lui, si è poi dileguato, scassinando la finestra. Il tunisino dopo aver messo a soqquadro il ristorante, rubando anche vari generi alimentari: liquori, vini pregiati nonché un microonde e della attrezzatura da lavoro, per un valore complessivo quantificato in diverse migliaia di euro, refuriva che è stata portata via dal complice. Lo rivela il quotidiano Leggo.

Il tunisino però ha calcato la mano con gli alcolici fino ad addormentarsi. I Carabinieri, infatti, quando sono intervenuti hanno bloccato l'indagato e, dopo aver ricostruito i fatti, lo hanno arrestato. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e, all'esito del giudizio direttissimo lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione. Una avventura cominciata male e finita peggio.

