Roberto Saviano dopo l'archiviazione di Carola Rackete: "Una delinquente per colpa di Salvini"

Nuova archiviazione per Carola Rackete. La comandante della Sea Watch per Micaela Raimondo, gip del tribunale di Agrigento, "ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare". Esulta per l'archiviazione dell'inchiesta a carico della Rackete che, accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, Roberto Saviano. Senza smentirsi, lo scrittore punta il dito contro Matteo Salvini, all'epoca dei fatti a capo del Viminale.

"Carola Rackete - scrive su Facebook - era stata delegittimata in ogni modo per aver salvato, da comandante della Sea-Watch3, 257 persone. Definita prima una 'sbruffoncella', poi un 'capitano fuorilegge'. Nella narrazione di Salvini, Carola Rackete era diventata una delinquente alla guida di una nave pirata, una complice dei trafficanti, una comunista figlia di papà. Il solito fango populista. Ora il GIP ha archiviato le accuse a carico di Carola Rackete: salvare vite è un dovere e Sea-watch ha agito in coerenza con la legge del mare: salvare e mettere al sicuro nel porto più vicino".

Il post dell'autore di Gomorra non è passato inosservato al leader della Lega che su Twitter rilancia le parole di Saviano. Queste, però, senza alcuna postilla, quasi a voler mostrare che le frasi del paladino dell'immigrazione incontrollata siano incommentabili. D'altronde nel giugno 2019 la Rackete non solo disubbidì al ministro dell'Interno, ma speronò anche una motovedetta della Guardia di finanza al solo scopo di far sbarcare a Lampedusa i naufraghi soccorsi. E anche in quel caso non era mancato il plauso di Saviano: "Carola, hai obbedito alla legge degli Uomini, gli stessi Uomini che più di 70 anni fa seppero scacciare nel buco nero della storia quelli che oggi rialzano la testa. Grazie per aver messo il tuo corpo in questa battaglia di civiltà".

