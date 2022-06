Migranti, "Fateli scendere". Una flotta ha accerchiato l'Italia: perché rischiamo "l'invasione"

27 giugno 2022 a

La situazione è ormai fuori controllo. Una vera e propria flotta di navi Ong è in pressing sui nostri mari per ottenere l'ok allo sbarco di quasi 500 immigrati. Daa qualche giorno il conto dei migranti che attendono di mettere piede sulla "terra promessa", il nostro Paese, è livitato abbasatanza. Si tratta di 472 migranti che dalle navi delle ong chiedono un porto sicuro, italiano se possibile. Sulla Sea Watch in questo momento ci sono 304 migranti e si trovano a largo delle nostre coste da otto giorni. Poi ce ne sono altri 19 sulla barca a vela "Nadir" di Resqship, 59 sulla nave Louise Michel e almeno 90 sulla Ocean Viking di Sos Mediterranee.

Luciana Lamorgese, quale porto "regala" all'Ong: sbarchi fuori controllo, Italia nel caos

Tra loro neonati di 9 mesi e un anno, bambini, donne incinte. "Chiedono un porto sicuro. Negandolo, le autorità italiane violano diritto internazionale e dignità delle persone. Fateli scendere", affermano le ong. Eppure in questa circostanza nessun pm o procura si sta muovendo per indagare sulle mosse del Viminale che da giorni tiene a largo le imbarcazioni delle Ong. Sono forse passati i tempi in cui uno degli sport preferiti della sinistra e di alcune toghe era proprio quello di mettere nel mirino l'allora titolare del Viminale. Intanto le Ong non fermano le loro operazioni nel Mediterraneo.

Paragone fa a fette la Lamorgese. "Controllava i greenpass alla gente perbene. E ora..." | Video

La Ocean Viking di Sos Mediterranee ha soccorso 75 persone da un gommone stracarico nell’area Sar libica. Tra loro 34 minori non accompagnati, 4 donne incinte, 8 bambini e un neonato di 9 mesi. Nessuno aveva un giubbotto salvagente. Ora a boro della nave ong ci sono 90 persone.



