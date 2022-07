Ghali sfida Salvini sui migranti: "Mi sono comprato una barca"

20 luglio 2022 a

a

a

"Mi sono comprato una barca", annuncia Ghali in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il rapper milanese di origini tunisine ha fatto una mega donazione a Mediterranea, la ong che raccoglie fondi per salvare i migranti in mare. Ghali, che da tempo si scontra con Matteo Salvini sul tema dell'immigrazione, ha dunque finanziato una "rescue boat", Bayna, per la nave Mare Jonio, unica battente bandiera italiana nel Mediterraneo. "Fin da bambino questo è un argomento sempre presente nella mia vita, amici, cari e parenti sono stati colpiti e traumatizzati da quello che succede ogni giorno nel Mediterraneo", iscrive il cantante pubblicando anche un video della Ong: "Mi sembra assurdo dover ripetere che salvare vite debba avvenire prima di qualsiasi scelta politica. Questo per me non è un sacrificio ma un privilegio. Quando abbiamo iniziato a fare rap non pensavamo di ricevere qualcosa in cambio, poi siete arrivati tutti voi e mi avete cambiato la vita. Per questo, da essere umano mi sento in obbligo di restituire qualcosa alla comunità"

Immigrati in festa sulla nave dalla Ong, la foto con cui umiliano Lamorgese | Guarda

La prima "rescue boat" che sarà acquistata con la donazione di Ghali sarà operativa entro agosto e si chiamerà Bayna, appunto, che significa "vederci chiaro", come la canzone contenuta nel suo nuovo album Sensazione Ultra. "Sono molto felice di poter fare qualcosa di concreto per una causa che ritengo fondamentale per il nostro futuro. Soccorrere gli esseri umani è una questione di civiltà e vi chiedo, se potete, di partecipare a questa raccolta fondi", ha concluso il rapper.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.