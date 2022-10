Migranti, "sono 1000": la bomba che può far saltare l'Italia, blitz del Viminale

31 ottobre 2022 a

Il fronte immigrazione diventa sempre più caldo di giorno in giorno. Con l'arrivo del ministro Piantedosi al Viminale, la musica è cambiata e di fatto lo sbarco facile dalle navi dell Ong sulle coste italiane potrebbe avere le ore contate. E l'accelerazione del Viminale sul blocco delle navi "buoniste" ha un motivo preciso e chiaro: in questo momento distribuiti su diversi natanti ci sono quasi 1000 migranti che attendono di mettere piede nel nostro Paese. La Geo Barents di Medici senza frontiere, che si trova nel tratto di mare a sud-est della Sicilia, ha a bordo 572 persone, compresi 66 minori. Sono 179 invece, dopo l’ultima evacuazione medica, sulla Humanity 1, al largo delle coste catanesi. Sulla Ocean Viking di Sos Mediterranee, attualmente al largo di Malta, sono 234. Numeri pesanti che destano non poca preoccupazione dalle parti del Viminale.

Il "piano-confini": Piantedosi, la missione navale che "cancella" le Ong

L'Europa, come sempre, si volta dall'altro lato e di fatto lascia al nostro Paese la scelta sul concedere o meno un porto sicuro. Una cosa è certa: l'Italia non può permettersi di fra sbarcare 1000 migranti in un colpo solo, significherebbe creare un precedente importante per le navi Ong che continuerebbero a stazionare nel Mediterraneo per fare da taxi tra la Libia e le nostre coste.

"I migranti delle ong? Non toccano a voi". Clamoroso, chi dà ragione a Piantedosi

Per questo motivo già oggi in Cdm entrano nuovi provvedimenti per fermare gli sbarchi dalle navi umanitarie. Una mossa anche per dare un segnale a Bruxelles che ignora la redistribuzione dei migranti. Insomma il ministro Piantedosi sta cercando di disinnescare una bomba migratoria che potrebbe travolgere il Paese e il governo è già a lavoro in questa direzione.