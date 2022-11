Ong, "procedura d'urgenza in tribunale": cosi vogliono fregare l'Italia

08 novembre 2022 a

a

a

I legali della Humanity 1 hanno presentato il ricorso al Tribunale civile di Catania con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo. È stato inviato con il metodo telematico dal legale della ong tedesca, l’avvocato Riccardo Campochiaro. È ancora in preparazione il ricorso che sarà presentato al Tar del Lazio contro il provvedimento che impone al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con i migranti a bordo, disposizione che non ha una scadenza. Di fatto l'Ong non rinuncia alla mossa legale per potre far sbarcare sulla banchina del porto di Catania gli altri 35 migranti rimasti a bordo.

Una battaglia a colpi di carte bollate che secondo i responsabili dell'Ong deve avere precedenza assoluta con una procedura d'urgenza. Di fatto l'Ong tedesca sta ignorando del tutto le disposizioni del governo italiano. E il braccio di ferro con il Viminale si fa sempre più duro con il passare delle ore. Intanto un'altra nave Ong questa mattina ha concluso le operazioni di sbarco in Calabria. Una mossa quella del governo per evitare di innalzare troppo la tensione dopo il caso di Catania. Ma lo scontro resta aperto e al Viminale la musica è cambiata: gli sbarchi ora vengono controllati. Il tempo delle porte aperte della Lamorgese è finito.