Fuori dal Coro, "ostaggi di questo immigrato": violenza brutale, video-choc

Scene di ordinaria follia quelle mandate in onda da Mario Giordano a Fuori dal Coro. Nella puntata di martedì 8 novembre su Rete 4, a testimoniare quanto accaduto è la signora Bruna di Fossano, "ostaggio di un irregolare violento". Ecco il racconto: mentre la donna andava in visita alla madre, è stata aggredita da uno straniero che l’ha insultata e minacciata con tanto di coltello.

A testimoniarlo alcuni video girati da diversi passanti. La signora Bruna infatti non è stata l'unica vittima. Eppure, nonostante la denuncia e l’intervento delle forze dell’ordine, l'immigrato irregolare è ancora libero di circolare in paese. A commentare l'accaduto anche il primo cittadino: "Se è vero quanto pubblicato, pretendo che il Prefetto, il Questore e le forze dell’ordine diano delle spiegazioni urgenti a me ed ai cittadini fossanesi! Non è più possibile tollerare atti di violenza così cruenti ed inaccettabili nei confronti della nostra comunità che minano la credibilità nelle istituzioni! Ma è normale? Non credo proprio!", scriveva sui social.

Ad oggi però l'uomo non è solo libero, ma si diverte anche a terrorizzare i commercianti della zona "entrando in ciabatte e musica a manetta" nei vari esercizi. Un chiaro messaggio, quello del giornalista, a Pd e compagni che in questi giorni si battono in difesa degli sbarchi incontrollati.