Piantedosi, Fissata la "data X": quando asfalterà il Pd sulle Ong

Mercoledì 16 novembre alle ore 9.30, "su richiesta di diversi gruppi", nell’Aula del Senato si terrà l’informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sui migranti e le navi delle Ong nel Mediterraneo. Lo ha annunciato all’assemblea il presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’informativa era stata sollecitata per prima dalla presidente del gruppo del Pd, Simona Malpezzi, nel corso della capigruppo di ieri.

La richiesta era poi stata sostenuta da tutte le opposizioni. E il ministro per i Rapporti Luca Ciriani aveva quindi riferito la disponibilità del titolare del Viminale a riferire giovedì prossimo o martedì 15 novembre.

A questo, si erano anche aggiunte le parole di Enrico Letta, che picchiava durissimo contro il ministro Piantedosi: "Ha ragione Luigi Manconi su la Repubblica: dal porto di Catania - al fianco di chi ha lasciato tutto per il diritto a una esistenza dignitosa - passano oggi le ragioni più profonde dell'identità della sinistra italiana. È per questo che il Partito Democratico è lì da giorni. Ed è per questo che continueremo ad esserci, anche se non porta consenso, anche se in passato sono stati commessi errori, di prospettiva o di inazione",

Piantedosi quindi gli aveva risposto duramente: "Non accettiamo lezioni da nessuno dal punto di vista del rispetto dei diritti umani".