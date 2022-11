L'aria che tira, "i prefetti già ricevono le liste": lo scandalo-migranti

11 novembre 2022 a

"Le decisioni del governo vanno criticate sulla base dei fatti": Dario Nardella punta il dito contro l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. E lo fa in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Il sindaco di Firenze, in particolare, ha detto: "Stiamo parlando da qualche giorno del dibattito su come classificare le persone che stanno sulle navi, migranti, naufraghi, profughi, quando ormai nelle nostre città il Paese reale è un'altra cosa".

In particolare, ha continuato Nardella, "i prefetti stanno già ricevendo le liste con le centinaia e centinaia di migranti che stanno entrando - dal 23 ottobre 11.800 migranti - mentre noi litighiamo". Secondo il primo cittadino di Firenze, inoltre, i problemi in Europa sarebbero stati provocati dalle stesse forze che ora sono al governo: "È inutile invocare la solidarietà europea quando le quote obbligatorie sono state eliminate da Salvini per pressioni dei governi sovranisti".

"I primi a non volere la solidarietà europea e quindi a voler lasciare l'Italia da sola sono proprio i governi amici del governo di destra attuale - ha proseguito Nardella -. A furia di dire che ognuno deve difendersi i propri confini nazionali - e infatti Orban non ha preso un migrante - è chiaro che poi l'Italia diventa vittima della sua stessa strategia".