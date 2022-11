Soumahoro, "proposta di liquidazione": la mossa del governo

30 novembre 2022 a

a

a

Proposta di liquidazione per la cooperativa Karibu, finita al centro della bufera in questo periodo per presunti pagamenti mancati ai dipendenti. A parlare del destino della coop è il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, che nel corso del question time alla Camera ha detto: "Gli ispettori hanno trovato i locali chiusi al primo tentativo di accesso, a seguito di diffida hanno avuto finalmente accesso e hanno acquisito la documentazione rilevante della cooperativa Karibu".

"Basta". Esplode l'ira di Lady Soumahoro, poi la rivelazione choc: "Cosa aspetto"

"Si è conclusa ieri l’istruttoria con la proposta di messa in liquidazione coatta amministrativa per eccessivo indebitamento - ha continuato il ministro -. Mi appresto dunque a nominare i commissari liquidatori". La coop in questione è quella di Marie Terese Mukamitsindo, suocera del deputato Aboubakar Soumahoro. Parlando delle indagini giudiziarie, Urso ha spiegato che "sono tuttora in corso e riguardano temi investigativi diversi e complessi, tra i quali: l'impiego dei fondi erogati, i rapporti con l'erario, i rapporti con i dipendenti e gli altri soggetti coinvolti. Il Ministero dell'Interno ha informato che la Prefettura di Latina, negli anni dal 2017 al 2019, a seguito di 22 ispezioni, ha applicato circa 491.000 euro di sanzioni alla cooperativa Karibù; e che negli anni 2018-2022, a seguito di 32 ispezioni, sono state comminate sanzioni nei confronti di AID per un ammontare complessivo di circa 38.000 euro".

"L'arroganza della sinistra": Soumahoro, chi asfalta Bersani | Video

Infine il ministro ha affrontato anche il tema dei finanziamenti concessi alle cooperative dal suo dicastero: "Riferisco che risultano aiuti concessi dal Fondo di garanzia per le PMI per un totale di circa 55.000 euro per il 2020 e circa 55.000 euro per il 2021".