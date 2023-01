Ong, porto di La Spezia per Geo Barents: "Troppo lontano"

25 gennaio 2023 a

È La Spezia il porto sicuro assegnato dalle autorità italiane alla Geo Barents. "Questa città si trova a circa 100 ore di navigazione dalla nostra posizione attuale" sottolinea su twitter Medici Senza Frontiera. Geo Barents ha soccorso 69 persone da un’imbarcazione segnalata da Sea Bird 2 in acque internazionali vicino alla Libia. Insomma alle Ong il nuovo codice varato dal governo risulta davvero indigesto.

La richiesta di porto sicuro, come è noto, deve avvenire di fatto subito dopo il primo salvataggio. E a quanto pare questo punto e soprattutto l'assegnazione del primo porto disponibile da parte della autorità italiane risulta essere un motivo di scontro tra le navi ong e il governo. La Geo Barents inoltre è stata messa anche nel mirino della guardia costiera libica che ha allontanato la nave dalle coste libiche con parole molto chiare: "Dovete andare via". Un botta e risposta serrato quello tra l'equipaggio della nave e i militari libici che alza il velo sulla tensione che si respira attorno alle navi delle ong che stazionano nel Mediterraneo. Di certo la stretta varata dal governo cambia (e di tanto) le prcedure adottate dalle ong per portare i migranti sulle nostre coste. Il comandante deve accettare il primo porto assegnato e deve precedere all'approdo dopo il primo salvataggio. Il tutto evitando di stazionare in mare per lunghi giorni prima di chiedere il porto sicuro.