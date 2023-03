Migranti, il "nuovo reato": indiscrezione da Palazzo Chigi

09 marzo 2023 a

a

a

Oggi pomeriggio 9 marzo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri arriveranno a Cutro dove si terrà il Cdm. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un retroscena, si tratterà di una riunione "molto operativa" e ci sarà una stretta contro i trafficanti di vite umane, gli scafisti e le organizzazioni criminali. E in questa ottica il governo starebbe valutando di inserire anche una nuova aggravante in caso di morte dei migranti. Nascerà infatti il nuovo reato di strage in mare "per punire 'molto severamente' chi sfrutta la disperazione dei migranti fino a causarne la morte". Contemporaneamente si semplificheranno le procedure "per favorire e potenziare l’immigrazione regolare, con l’obiettivo di scoraggiare le partenze illegali e convincere i migranti a mettersi in viaggio attraverso i canali ufficiali".

"Volete dirlo?". Bignami, la provocazione di Telese su Cutro: studio incandescente | Video

Non solo. Sempre secondo le indiscrezioni del Corriere Giorgia Meloni sta pensando a un gesto "dal forte valore simbolico". Una "foto opportunity" che mostri agli italiani che il governo è in sintonia con loro rispetto alla commozione davanti alle immagini del naufragio e alle storie delle vittime. Quindi, "per mostrare quanto è profondo il dolore per i 72 migranti morti e quanto il governo è vicino alle famiglie delle vittime, la premier potrebbe raggiungere su una piccola barca la secca dove il 26 febbraio si è schiantato il peschereccio e deporre sulle onde un mazzo di fiori".

Bomba su Elly Schlein: perché non ha parlato alla Camera

A Palazzo Chigi, intanto, i meloniani si sfogano contro Matteo Piantedosi. "Il ministro dell’Interno meno parla e meglio è, ormai è chiaro che va aiutato". Tanto che sembra che da ora in poi qualsiasi decisione, a partire dai soccorsi, dovrà essere presa dopo aver consultato la presidenza del Consiglio.