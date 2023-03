Ocean Viking, motovedetta apre il fuoco: "Non sparate", caos in mare

25 marzo 2023 a

"Non sparate contro di noi, queste sono acque internazionali. Lasciamo l’area": l’equipaggio della nave Ocean Viking lo avrebbe detto a quello della motovedetta libica 656, che all’avvicinarsi dell'imbarcazione della ong Sos Mediterranee - organizzazione umanitaria europea - ha sparato colpi di arma da fuoco in aria. I fatti sono avvenuti questa mattina: "Siamo stati minacciati dai guardacoste libici finanziati dall’Ue", ha spiegato su Twitter la ong, allertata da Alarm Phone per un gommone con a bordo dei migranti.

Nel frattempo continuano gli sbarchi a Lampedusa: sono 268 i migranti arrivati sulle nostre coste dopo che le cinque imbarcazioni e il gommone sui quali viaggiavano sono state soccorse, al largo dell'isola, dalle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Salgono così a 12, a partire da mezzanotte, con un totale di 535 persone, compresi quattro minorenni e 52 donne, gli approdi registrati nell'isola delle Pelagie.

I migranti arrivati nelle ultime ore si sono dichiarati originari di Costa d'Avorio, Guinea, Nigeria, Burkina Faso, Libera, Eritrea, Gambia, Egitto, Siria, Ghana e Sudan. Un gommone, con a bordo 78 migranti, e un natante di sette metri con a bordo 39 persone sono stati soccorsi, in eventi Sar, dalla nave ong Louise Michel.