Carola Rackete contro Meloni: "Estrema destra, cosa dobbiamo fare"

Le condizioni in Italia per i migranti "sono in generale peggiorate, ma d'altra parte abbiamo visto che non c'è stato alcun grosso problema a dare protezione a milioni di rifugiati ucraini. Possono lavorare, i bambini possono andare a scuola e tutto molto velocemente. Mentre le famiglie siriane in fuga dalle stesse bombe russe restano ancora ferme a Lesbo". Carola Rackete, la comandante della Sea Watch che nel luglio del 2019 disobbedì agli ordini della capitaneria di porto di Lampedusa che le negava l'attracco, torna a criticare Italia ed Europa in una intervista a La Stampa.

"E' chiaro che come minimo dobbiamo rispettare i diritti umani. Non bisogna dimenticare che queste convenzioni sono nate dagli orrori della Seconda guerra mondiale e dal nazifascismo. E ora stiamo andando di nuovo verso una situazione in cui i partiti di destra si consolidano, e non solo in Italia. Questo è il momento di prendere coscienza che in Europa serve una alleanza antifascista, una linea rossa che eviti ai conservatori e all'estrema destra di collaborare, perché la Storia ci insegna dove si va a finire".

Rackete attacca anche la cooperazione con la Tunisia: "Trovo scandaloso che la Ue abbia trattato con la Tunisia. Abbiamo appena visto cosa fanno le forze di sicurezza tunisine ai migranti nel deserto e come li abbandonano lì. Tutta l'Unione europea è coinvolta in questo, e non dobbiamo credere quando un governo Meloni cerca di presentarsi come moderato a Bruxelles", è un governo "di estrema destra e tutti devono esserne consapevoli. Non ci può essere cooperazione con Meloni a nessun livello nell'Ue".