Lampedusa, "è l'Apocalisse": 7mila migranti, scontri con la polizia

13 settembre 2023 a

a

a

Momenti di tensione nell’hotspot di Lampedusa questo pomeriggio 13 settembre provocati da alcuni ospiti durante la distribuzione dei pasti. È quanto riporta una nota della Croce rossa italiana. Gli operatori "stanno cercando di continuare a fare il loro lavoro anche grazie all’intervento delle forze di polizia. Al momento gli ospiti nell’hotspot sono oltre 7 mila e si prevede che tra oggi e domani saranno trasferiti in 5 mila. Indubbiamente - si legge nella nota - l’alto numero di persone presenti rispetto alla normale capienza sta provocando problemi di gestione anche se provocati da un ristretto numero di persone. Ci auguriamo che quanto prima la situazione torni sotto controllo".

E forti tensioni si sono registrate anche al porto dell'isola siciliana dove gli agenti della Guardia di Finanza secondo quanto riporta l'Ansa stanno cercando di contenere centinaia di migranti che chiedono di lasciare il molo. Gli agenti hanno effettuato anche una carica di alleggerimento sui migranti che tentavano di sfondare il cordone.

Sempre al molo commerciale, ci sono decine e decine di migranti arrivati a Lampedusa con diverse imbarcazioni che sono tutti ammassati. I soccorritori e le forze dell'ordine sono allo stremo. Peraltro sono stati segnalati altri barchini in viaggio verso l'isola.

"Siamo sul tragico, sul drammatico, sull'apocalittico. Non si sa cosa fare", spiega il parroco di Lampedusa don Carmelo Rizzo al sito del Corriere della Sera. "Qui manca l’acqua, manca tutto, abbiamo aperto anche i saloni parrocchiali per accogliere i migranti, ma continuano ad arrivare a ritmi sempre crescenti. C’è confusione e amarezza, una provvisorietà disarmante che annienta; le forze dell’ordine tengono a fatica la calca di migranti sotto il sole. La situazione è grave, serve aiuto. Devono arrivare navi e aerei con soccorsi di acqua e cibo e per spostare queste persone, la gente di Lampedusa è preoccupata e disorientata, si va avanti a tappare le falle, a questi ritmi non si regge".