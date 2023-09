Rita Dalla Chiesa, schiaffo a Corrado Formigli: "Provo un disagio fortissimo"

15 settembre 2023 a

Per quanto sta accadendo a Lampedusa, con gli sbarchi fuori controllo, Rita Dalla Chiesa si dice "a disagio". La neo deputata di Forza Italia lo ammette ospite di PiazzaPulita nella puntata di giovedì 14 settembre su La7. A incalzarla Corrado Formigli: "Sento un disagio da parte di Rita Dalla Chiesa". E lei conferma: "Fortissimo, non condivido il fatto che la destra non voglia gli immigrati di colore perché non è vero. Probabilmente molta gente è stanca che un'immigrazione irregolare abbia portato insicurezza nelle città. Ma quello che dice Orban non è vero, io mi sono sentita offesa".

Il riferimento è a vecchie dichiarazioni del presidente ungherese che ha detto: "Non mescoliamoci con altre razze". Su queste Dalla Chiesa non ci va per il sottile: "È bellissimo il fatto che ci si possa mischiare. Ho visto le immagini che avete mandato in onda e sono un pugno allo stomaco. Sono immagini che ti fanno male, capisci perché scappano, perché le mamme mettono ai figli i soldi in tasca e gli dicono di non fare quella vita".

Prima di lei il segretario del suo partito, Antonio Tajani, aveva chiarito le intenzioni dell'esecutivo: "Nel rispetto della dignità di ogni essere umano il governo farà tutto il necessario per aiutare i residenti di Lampedusa e i migranti che continuano ad arrivare sull'isola. Ringrazio Forze dell'ordine e la Croce rossa per i loro sforzi. Continuiamo a lavorare per fermare gli arrivi".